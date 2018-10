Zwei Motorradfahrer bei Unfall bei Goslar verletzt

Wie die Polizei berichtet, kam es am Mittwoch im Kurvenbereich zwischen Auerhahn und Goslar zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 20-jährige Motorradfahrerin aus dem Raum Winsen/Luhe kam gegen 12.45 Uhr unterhalb des Auerhahns bergabwärts fahrend in einer Linkskurve zu Fall. Ein nachfolgender 24-jähriger Kradfahrer, ebenfalls aus dem Bereich Winsen/Luhe, konnte der Vorausfahrenden nicht mehr ausweichen und stürzte bei dem Aufprall ebenfalls. Beide wurden verletzt und mussten im Krankenhaus Goslar behandelt werden. An den Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

