Frau schlägt mit Fleischklopfer auf Seniorin ein

Wie die Polizei jetzt berichtet, ist es bereits am 4. September in Seesen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, bei der eine 91-jährige Frau schwer verletzt wurde. Nach Polizeiangaben hatte eine 65-Jährige in der Straße Am Schulplatz mit einem Fleischklopfer auf die Seniorin eingeschlagen und ihr dabei den linken Unterarm gebrochen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder