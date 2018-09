Unfall auf Naturmythenpfad: Balken trifft 14-Jährigen am Kopf

Im Bereich des Naturmythenpfads am Silberteich bei Braunlage ist es am Montagabend zu einem tragischen Unfall gekommen. Eine Gruppe Jugendlicher aus Hamburg hatte sich für ein gemeinsames Foto in das Netz an der dortigen Hängebrücke gesetzt. Plötzlich brach einer der Tragbalken und traf einen 14-Jährigen am Kopf. Der Jugendliche war zwar ansprechbar, klagte aber über verschiedene körperliche Symptome und wurde in die Klinik Nordhausen gebracht.

An dem Rettungseinsatz waren die Bergwacht und die Feuerwehr Braunlage beteiligt. Zu der Unglücksursache können laut Polizei derzeit noch keine Hinweise gegeben werden. Der Nationalpark Harz als Betreiber des Pfads erklärte, dass die Anlage regelmäßig durch den TÜV geprüft und durch Mitarbeiter kontrolliert und gewartet werde. Nach aktuellen Erkenntnisse befindet sich der verletzte Jugendliche noch zur Beobachtung im Krankenhaus.