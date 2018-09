Unbekannte überfallen Osteroder in Northeim

Northeim Der 37-Jährige wurde in Northeim am Münsterplatz niedergeschlagen und dabei verletzt.

In der Nacht zu Sonntag haben vermutlich zwei Personen einen 37-jährigen Osteroder am Münsterplatz in Northeim niedergeschlagen. Der Mann wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Tathergang und zu den Tätern konnte das stark betrunkene Opfer selbst keine weiteren Angaben machen, heißt es vonseiten der Polizei.

Zeugen haben nach weiteren Angaben eine Auseinandersetzung am Münsterplatz gehört, woraufhin sie zum Tatort liefen. Dort haben sie beobachtet, wie zwei Personen vom Opfer abließen und Richtung Bahnhofstraße flüchteten.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05551/70050 entgegen.