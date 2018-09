Polizei muss Randalierer fixieren

Erst verletzte er zwei Frauen, kündigte dann Straftaten an und widersetzte sich am Ende gegen Polizeibeamte: Die Polizei in Clausthal-Zellerfeld hat am Montag einen 27-Jährigen fixiert und dann in Polizeigewahrsam übergeben. Der Mann war zuvor mit zwei Frauen aneinandergeraten, im Zuge des Streits verletzte er eine Frau mit einem spitzen Gegenstand am Kopf, die andere an der Hand. Er entfernte sich zunächst vom Tatort, kam dann jedoch zurück und drohte mit weiteren Straftaten. Als die Beamten einschritten widersetzte er sich und musste von den Beamten fixiert werden. Auf den 27-Jährigen kommen mehrere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. pol/nza

