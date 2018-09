87-jähriger Mann wird in eigener Wohnung beraubt

Göttingen Die Täter drängten den Mann in seine Wohnung und klauten Schmuck in noch unbekanntem Wert.

Ein 87 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in seiner eigenen Wohnung von Unbekannten beraubt und verletzt worden. Wie das Opfer gegenüber der Polizei angab, klingelte es gegen 13 Uhr an der Wohnungstür. Als der Mann die Tür öffnete, haben sich die Täter Zutritt zur Wohnung verschafft, das Opfer ergriffen und in ein Zimmer gedrängt. Anschließend haben die Täter die Wohnung durchsucht und Schmuck in noch unbekanntem Wert gestohlen. Die Räuber entkamen unerkannt.

Nach ersten Informationen soll es sich bei den Tätern vermutlich um zwei Männer gehandelt haben, berichtet die Polizei. Die Ermittler der suchen nach Zeugen, die in der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben und Hinweise geben können. pol/nza