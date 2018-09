Polizei kontrolliert wieder Motorradfahrer im Harz

Erneut hat die Polizei Goslar am Sonntag Motorrad-Kontrollen im Harz vorgenommen. Neben Geschwindigkeitsmessungen wurden auch die technischen Zustände der Motorräder an einer Kontrollstelle überprüft.

An der Messstelle, der B 241 zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld, wo sich in den vergangenen Wochen mehrfach schwere Verkehrsunfälle mit Motorradbeteiligung ereigneten, wurden nach Angaben der Polizei mehr als 100 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei den mit überhöhter Geschwindigkeit gemessenen Kraftfahrzeugen handelte es sich zu 60 Prozent um Autos. Auf sechs Fahrzeugführer, laut Polizei ausnahmslos Motorradfahrer, wird ein Fahrverbot zukommen. Eine Überschreitung um 72 km/h wurde bei einem Motorrad mit belgischer und eine Überschreitung um 60 km/h bei einer in Leipzig zugelassenen Machine festgestellt. In den technischen Kontrollen fielen fehlende Reflektoren und falsche Kennzeichenwinkel auf. „Es fanden ausnahmslos entspannte Gespräche statt, in denen mit den Motorradfahrern über die Notwendigkeit der Kontrollen im Harz und die besondere Gefährlichkeit mancher Streckenabschnitte gesprochen wurde“, heißt es vonseiten der Polizei.