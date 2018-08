Grusel-Profil sorgt für Angst im Netz

Anfang der Woche wurden in der Region Göttingen der Polizei beängstigende Kettenbriefe mit verstörenden Botschaften und Todesdrohungen in der virtuellen Welt des Online-Spiels „MovieStar Planet“ gemeldet. Die comicartig gehaltene Spielewelt ist besonders auf die Geschmäcker junger Mädchen ausgerichtet.

In solch einem Chat wurden einem neun Jahre alten Mädchen vier Botschaften mit Todesdrohungen übermittelt. Mit den Worten „Du wirst nicht mehr lange leben...!“ sollte Schauer erzeugt werden. Angeblicher Verfasser dieser absurderen Nachrichten soll die Tochter von „Momo“ sein.

Bei dem Momo-Phänomen handelt es sich um ein japanisches Fabelwesen. Dieses sieht aus wie eine abstruse Kreuzung aus Mädchen und Krähe mit riesig, schwarz umrandeten Augen, einem grotesk verzerrten Mund und zerzausten Haaren. Diese Skulptur wurde von einer Firma in Japan hergestellt und in einer Kunstgalerie in Tokio ausgestellt.

Bei den Todesdrohungen handelt es sich offenbar um einen schlechten Scherz. Die Polizei rät den Eltern, die Ängste der Kinder ernst zu nehmen. Mit ihnen sollte der Inhalt der Nachrichten besprochen, aber auch erklärt werden, dass nichts Schlimmes passiert. Derartige Botschaften gilt es dann zu löschen.pol/mp