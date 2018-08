Blaue Mautsäule an einer Bundesstraße.

Einbeck Dienstag wurde eine blaue Mautsäule in Einbeck aufgebaut. Die Geräte überprüfen die Einhaltung der Mautpflicht ab 7,5 Tonnen und nicht das Tempo.

Kontrollsäule für Maut steht jetzt auch an der B3

Am Dienstag wurde an der B3 in Einbeck hinter Alte Bahnhofstraße zwischen Rittieroder Straße und Grepenweg, Fahrtrichtung Einbeck, eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut aufgebaut.

Die vier Meter hohen blauen Kontrollsäulen sind Teil der technischen Weiterentwicklung des Mautsystems für die Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen zum 1. Juli 2018.

Etwa 600 Kontrollsäulen werden auf den Bundesstraßen überprüfen, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und die Gebühr ordnungsgemäß entrichten.

Die blauen Kontrollsäulen überprüfen ausschließlich die Einhaltung der Mautpflicht für Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und sind keine Geschwindigkeitsmessgeräte.