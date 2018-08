NPD verklagt Landkreis Göttingen

Die NPD geht gerichtlich gegen den Landkreis Göttingen vor. Am Montag ging beim Verwaltungsgericht ein Eilantrag des NPD-Kreisverbands Eichsfeld ein. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Anlass ist der Aufruf des Kreisausschusses, sich an den Protestaktionen gegen den sogenannten Eichsfeldtag der Partei im thüringischen Leinefelde am kommenden Samstag, 1. September, zu beteiligen. Die Veröffentlichung des Protestaufrufs will die NPD nun per Gericht verbieten lassen.

Der Kreisausschuss hatte in seinem Beschluss Landrat Bernhard Reuter gebeten, die Medien über den Protestaufruf zu informieren. Der Landrat gab entsprechend eine Pressemitteilung in Auftrag, die am 20. August verschickt und auf der Webseite des Landeskreises veröffentlicht wurden. Wenige Tage später habe ein von der NPD beauftragter Anwalt dem Landkreis eine Abmahnung mit der Aufforderung zugeschickt, die Pressemitteilung unverzüglich von der Webseite zu entfernen und eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abzugeben, berichtet Landkreissprecher Ulrich Lottmann. Als Frist wurde Montag, 27. August, 12 Uhr, gesetzt. „Ungeachtet der Drohung mit gerichtlichen Schritten hat der Landkreis der Forderung nicht nachgegeben.“, heißt es weiter in der Landkreis-Mitteilung. Die NPD habe wenige Stunden nach Ablauf der Frist ihre Drohung umgesetzt und einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Göttingen eingereicht.

Der Landkreis bleibe bei seinem Widerstand gegen die NPD-Veranstaltung im benachbarten Eichsfeldkreis und entfernt die Pressemitteilung nicht von der Webseite. „Die NPD ist verfassungsfeindlich, antidemokratisch und missachtet die Menschenwürde“, sagt Landrat Bernhard Reuter. Das habe das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Verbotsantrag festgestellt. „Der Aufruf zum Protest gegen die Veranstaltung in Leinefelde dient der Verteidigung des Grundgesetzes und jener Grundrechte, auf die sich die NPD in ihrer Abmahnung bezieht“, so Landrat Reuter weiter.