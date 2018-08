Giftzentrum war 2017 so gefragt wie nie

Die Experten des Giftinformationszentrums-Nord (GIZ-Nord) in Göttingen wurden im vergangenen Jahr so häufig wie nie zuvor um Rat gefragt. 2017 gingen dort 41.161 Anfragen zu Vergiftungen ein, wie das Zentrum am Montag mitteilte. Das war ein Zuwachs von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der 24-Stunden-Service wurde dabei vermehrt von medizinischem Fachpersonal in Anspruch genommen.

„Die steigende Zahl von Anfragen zeigt, wie groß der Bedarf an qualifizierter Beratung im Vergiftungsnotfall ist“, sagten die ärztlichen Leiter des GIZ-Nord, Martin Ebbecke und Andreas Schaper. Nach ihren Angaben geht die größte Vergiftungsgefahr für Kinder von chemischen Produkten, Arzneimitteln und Pflanzen aus. Bei Erwachsenen überwiegen Vergiftungen mit Arzneimitteln.

Aufmerksamkeit habe zuletzt ein „unterschätztes Gift aus den Tiefen des Meeres“ erregt, das Palytoxin der Krustenanemone. Diese bunten Tiere lebten häufig in heimischen Aquarien. Unvorsichtige Besitzer könnten das Palytoxin beim Reinigen ihres Aquariums über die Haut oder die Atemwege aufnehmen. Das GIZ-Nord registrierte in den Jahren 2000 bis 2017 insgesamt 46 solcher Vergiftungsfälle, die Hälfte der Betroffenen habe im Krankenhaus behandelt werden müssen. Vergiftungssymptome sind den Angaben zufolge unter anderem Fieber, Schüttelfrost, Kurzatmigkeit und Muskelschwäche.

28 Publikationen im Jahr 2017

Das GIZ-Nord war 2017 zudem an 28 wissenschaftlichen Publikationen beteiligt. 40 Mal hätten Mitarbeiter in Kliniken und auf wissenschaftlichen Kongressen über Themen wie Vergiftungen bei Flüchtlingen, Vergiftungen in Alten- und Pflegeheimen und Giftigkeit von Pestiziden berichtet.

Das Zentrum ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesländer Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Es besteht seit 1996 und ist an der Göttinger Universitätsmedizin angesiedelt. Seine Hauptaufgabe ist die Beratung im akuten Vergiftungsfall. epd

Die Notfall-Hotline des Zentrums 0551/19240 ist rund um die Uhr zu erreichen.