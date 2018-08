Betrunkener schlägt und tritt Polizisten

Einbeck Der Mann aus Göttingen sollte in Polizeigewahrsam in Einbeck ausnüchtern. Als er mit Suizid drohte, wurde er in eine Göttinger Klinik eingewiesen.

Ein stark betrunkener 23-Jähriger aus Göttingen hat sich am Freitag massiv gegen Polizeibeamte gewehrt, die ihn aufgrund seines Zustands zur Ausnüchterung in Gewahrsam nahmen. Nachdem er dann auch noch drohte, sich das Leben zu nehmen, wurde er in eine Göttinger Klinik eingewiesen. Darüber berichtete die Polizei am Montag.

Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten am Freitag gegen 22 Uhr eine stark angetrunkene männliche Person gemeldet, die zu Fuß auf der Straße in Richtung Einbecker Innenstadt unterwegs sei. Die Beamten griffen den Mann auf und brachten ihn zur Dienststelle. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Auf der Dienststelle schlug und trat er die Polizisten und drohte nach mehreren Wutanfällen mit Suizid. Daraufhin wurde entschieden, den Mann einzuweisen. Bei dem Einsatz wurden keine Polizisten verletzt. pol/nza