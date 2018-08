Toter in Lindau: Obduktion ist abgeschlossen

Gut eine Woche nach dem Fund eines Leichnams in Katlenburg (wir berichteten) ist die Obduktion des Toten inzwischen abgeschlossen. Die Todesursache konnte jedoch nicht ermittelt werden, sagt Andreas Buick, Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch die Identität sei nach wie vor nicht geklärt, entsprechende Untersuchungen dauerten noch an, so Buick weiter. „Wir gehen davon aus, dass es sich um den 37-Jährigen aus Katlenburg handelt, können es aber noch nicht zweifelsfrei sagen.“

Der mutmaßliche Täter, der die Polizei in der vergangenen Woche zum Grab des Mannes geführt hatte, befinde sich nach wie vor in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf und habe inzwischen einen Rechtsbeistand. Dieser werde demnächst Akteneinsicht erhalten und könne sich nach Rücksprache mit seinem Mandanten zum Sachverhalt äußern, erklärt Oberstaatsanwalt Buick den Ablauf. Wenn alle Fakten zu diesem Fall zusammengetragen sind, werde entschieden, ob Anklage erhoben wird.

Die Polizei hat am Donnerstag vergangener Woche südlich von Lindau die Leiche eines Mannes geborgen, der vermutlich im Dezember vergangenen Jahres ermordet wurde. Die Tat gestanden hatte ein 27-Jähriger, der in den Abendstunden des 11. August im bayrischen Landsberg am Lech versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Er sei von der örtlichen Polizei gerettet und in Gewahrsam genommen worden, berichtete Uwe Falkenhain, Sprecher der Polizei Northeim/Osterode, in der vergangenen Woche. Der 27-Jährige sei dann in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen worden, wo er den Mord glaubhaft gestanden habe.