Wasserqualität des Seeburger Sees ist ein Problem

Durch die extreme Hitzeperiode in diesem Sommer hat es erhebliche ökologische und hygienische Probleme am und im Seeburger See gegeben. Jetzt fordern Linke, Piraten, „Die Partei“ und Hans-Georg Schwedhelm im Kreistag einen Runden Tisch, um diese Probleme möglichst gemeinsam anzugehen. Einen...