Heike Tuchtfeld leitet die kleinste Schule Niedersachsens

18 Schüler ist normalerweise die Anzahl an Kindern, die an vielen Grundschulen eine einzelne Klasse ausmacht – nicht so in Wildemann. Denn hier handelt es sich bei 18 Kindern um die gesamte Schülerzahl, die Grundschule ist die kleinste in ganz Niedersachsen. Gerade einmal drei Abc-Schützen wurden...