Radfahrer stoßen frontal zusammen

Bei einem Radunfall am Northeimer Ortsausgang ist am Montag nach Polizeiangaben eine 65-jährige Seniorin schwer verletzt worden. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Uniklinikum nach Göttingen. Der andere Radfahrer, ein 14-jähriger Jugendlicher, erlitt leichte Verletzungen. Keiner von beiden trug einen Fahrradhelm, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Die Unfallbeteiligten waren am Nachmittag auf dem südlichen Geh- und Radweg kurz vor dem Kreisverkehrsplatz Westliche Entlastungsstraße frontal zusammengestoßen und gestürzt – offenbar, weil beiden die Sicht auf den weiteren Fahrbahnverlauf durch eine Kurve aufgrund einer Hecke nicht möglich war.

Während sich der jugendliche Mountainbikefahrer auf dem ordnungsgemäßen Radweg befand, hätte die in Richtung Höckelheim fahrende Seniorin indessen den für ihre Richtung freigegebenen nördlichen Radweg benutzen müssen, erklärt die Polizei. pol/nza