81-Jähriger übersieht Motorradfahrer

An der Unfallstelle an der Okertalsperre. Foto: Polizei

Goslar Der Autofahrer wollte auf den Parkplatz an der Hauptmauer der Okertalsperre abbiegen. Der Biker konnte nicht mehr ausweichen.

Am Sonntagnachmittag ist es an der Okertalsperre zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 37-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 15.30 Uhr wollte ein 81-Jähriger aus Magdeburg mit seinem Auto nach links auf den Parkplatz an der Hauptstaumauer abbiegen und übersah dabei zwei ihm entgegenkommende Motorräder. Der 37-jährige Biker konnte nicht mehr ausweichen, stieß gegen das Heck des Autos und wurde dabei schwer verletzt. Der dahinter fahrende Biker aus Wernigerode bremste stark ab, kam aufgrund dessen zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Der Rettungsdienst des Landkreises Goslar war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Weiterhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Schulenberg angefordert, da aus den Motorrädern Kraftstoffe ausliefen. Da beide Motorräder starke Beschädigungen aufwiesen und nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie schließlich vom Unfallort abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. nza