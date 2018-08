Wespen verletzen 12 Kinder – Großaufgebot an Rettungskräften

Clausthal-Zellerfeld Ein Kind trat in ein Erdwespennest, die Tiere griffen die Gruppe daraufhin an. Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

Eine Wespenattacke auf Kinder hat bei Clausthal-Zellerfeld im Harz eine Vielzahl von Rettungskräften auf den Plan gerufen. Bei der Alarmierung „Massenanfall von Verletzten“ rückten am Samstag diverse Rettungswagen, Notärzte und Mitarbeiter des DRK aus. Was zunächst dramatisch klang, ging jedoch weitestgehend glimpflich aus. Eine Laufgruppe eines Sportvereins mit 18 Kindern und zwei Betreuern sei von Wespen attackiert worden, nachdem ein Kind in ein Erdwespennest getreten war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwölf Kinder im Alter zwischen neun und 13 Jahren wurden gestochen, konnten aber nach kurzer Behandlung wieder von den Betreuern übernommen werden. dpa