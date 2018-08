Frau zieht Frau an den Haaren über die Straße

Verletzt wurde eine Frau am Montagmittag in der Marktstraße in Seesen. Wie die Polizeiinspektion Goslar mitteilt, zerrte eine 55-jährige Frau aus Seesen gegen 12.45 Uhr eine 43-jährige Frau, ebenfalls aus Seesen, in der Marktstraße an den Haaren und stieß sie mehrfach gegen die Seitenscheibe und den Türrahmen eines Autos. Zeugen trennten die beiden streitenden Frauen und verständigten die Polizei. Die 43-Jährige wurde verletzt.

Ebenfalls am Montag in Seesen ereignete sich ein Unfall, bei dem ein Schaden von etwa 3.500 Euro entstand. Laut Polizei wollte ein 64-Jähriger mit seinem Pkw von einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links auf die Braunschweiger Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 43-Jährigen, die auf den Parkplatz einbiegen wollte. Es kam zur Kollision. pol/rtl