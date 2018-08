Biker fährt 192 km/h statt 100 – Polizei kontrolliert weiter

192 km/h statt erlaubter 100: Der traurige Spitzenreiter am Wochenende wurde auf der B242 zwischen Dammhaus und Sonnenberg gemessen. Foto: Polizei

Oberharz 762 Tempoverstöße stellte die Polizei Goslar am Wochenende im Oberharz fest. 489 davon wurden von Motorradfahrern begangen.

Auch am vergangenen Wochenende wurden durch die Polizeiinspektion Goslar und den Landkreis Goslar die Geschwindigkeitskontrollen im Oberharz weiter fortgeführt.

Wie die Polizeiinspektion Goslar am Montag in einer Pressemitteilung erklärte, mache leichtsinniges Verhalten der Kraftfahrer eine Fortsetzung der Kontrollen im Oberharz notwendig.

Erst am Freitag hatte es bei anhaltender Schönwetterlage den nächsten schweren Motorradunfall gegeben, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 241 zwischen Bärental- und Glockenbergkurve trotz bestehenden Verbots zum Überholen ansetzte und alleinbeteiligt verunglückte (wir berichteten).

An wechselnden Mess- und Kontrollstellen, die an Gefahrenpunkten und Unfallhäufungslinien eingerichtet wurden, stellten die eingesetzten Beamten am Wochenende insgesamt 762 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Bei 489 dieser Fahrzeuge handelte es sich um Motorräder. 48 Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet, die mindestens ein Fahrverbot von einem bis drei Monaten nach sich ziehen. Alle Fahrverbote richteten sich gegen Motorradfahrer.

Trauriger Spitzenreiter am vergangenen Wochenende war ein Motorradfahrer aus Hildesheim, der auf der Bundesstraße 242 zwischen Dammhaus und Sonnenberg bei erlaubten 100 km/h mit vorwerfbaren 192 km/h gemessen wurde. Da bei einer derartigen Geschwindigkeitsüberschreitung – von 92 Stundenkilometern – nur von vorsätzlichem Handeln auszugehen ist, erwarten den betroffenen Kradfahrer jetzt eine Geldbuße von 1.200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Dass es sich dabei um keinen Einzelfall handelt, machten auch andere Messungen deutlich, die Geschwindigkeitsüberschreitungen im Fahrverbotsbereich zwischen 170 und 180 Kilometern pro Stunde dokumentieren.

Gegen einen Betroffenen der Geschwindigkeitsmessungen wurde zudem ein Strafverfahren aufgrund des Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet, da er an seinem Fahrzeug die Kennzeichen eines nicht mehr zugelassenen Anhängers angebracht hatte.pol/rtl