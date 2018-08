Messerattacke: Staatsanwaltschaft fordert neuneinhalb Jahre Haft

Elf Monate nach einer Messerattacke auf eine 22-jährige Frau am Einkaufszentrum „Kauf Park“ in Göttingen (wir berichteten) haben am Freitag im Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Göttingen die Plädoyers begonnen. Die Staatsanwaltschaft beantragte für den 24-jährigen Angeklagten...