Hund beißt 81-Jährige in Arm und Bein

Eine 81-jährige Frau ist am Mittwoch, 1. August, gegen 16.15 Uhr am Ostufer des Oberen Hausherzberger Teichs in Clausthal-Zellerfeld von einem nicht angeleinten Hund angesprungen und mehrfach in den rechten Arm und das rechte Bein gebissen worden. Laut Polizei erlitt die Frau in Folge der Bisse...