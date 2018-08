Feuerwehr rettet Katze von heißem Dach

Clausthal-Zellerfeld Das Tier konnte sich aus seiner misslichen Lage nicht allein befreien. Die Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld rückte mit der Drehleiter an.

Mit dem Stichwort „Tierrettung – Drehleiter erforderlich“ wurde am Dienstagmorgen die Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld alarmiert. Auf dem Dachfirst eines Wohngebäudes in der Bornhardtstraße befand sich eine Katze in einer misslichen, weil offensichtlich ausweglosen Lage – und das bei hochsommerlichen Temperaturen und direkter Sonnenbestrahlung. Eine Rückzugsmöglichkeit, etwa durch ein offenes Dachfenster, war für das Tier nicht gegeben. Auch die Eigentümerin der Katze war nicht zugegen.

Aufgrund der engen Bebauung konnte die Drehleiter nicht direkt auf dem Grundstück eingesetzt werden. Erst von einem Nachbargrundstück aus einer Nebenstraße heraus gelang es den Einsatzkräften, in die Nähe des Tieres zu kommen.

Anstatt den sicheren Weg über den Drehleiterkorb zu nehmen, entschied sich die Katze jedoch zum „Reißaus“. Den Feuerwehrmännern gelang es daraufhin, die Mieze in die Nähe eines Erkerfensters zu bugsieren, wo sie dann, durch die zwischenzeitlich zurückgekehrte Tierhalterin mit „Leckerli“ angelockt werden konnte.

Wohlbehalten, aber sichtlich gestresst kehrte das Tier auf sicheren Boden zurück.