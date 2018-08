Frau lässt Hundewelpen im überhitzten Auto

Einbeck 20 Minuten saß der junge Hund in dem Fahrzeug fest, bevor die Polizei die Türen öffnete. Die Besitzerin zeigte sich anschließend einsichtig.

Einen in einem Auto eingeschlossenen Hund meldete ein Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag der Polizei. Vor Ort fanden die Polizisten einen Welpen auf der Rücksitzbank, der durch die Hitze im Inneren des Fahrzeugs zu leiden schien. Der Pkw war in Einbeck unter einem Baum teilweise im Schatten abgestellt worden.

Türen geöffnet, Wasser gegeben

Durch die hinteren Fenster des Autos, die zu einem Teil geöffnet waren, konnten die Beamten die vorderen Türen öffnen. Das Tier wurde mit Wasser versorgt und im angrenzenden Einkaufsmarkt das Kennzeichen des Pkw ausgerufen.

Einsichtige Halterin

Kurz darauf erschien die Fahrzeug- und Hundehalterin. Die Beamten kündigten der 27 Jahre alten Frau aus Bevern die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens nach dem Tierschutzgesetz an. Die junge Frau zeigte sich sehr einsichtig, was sie da ihrem jungen Hund angetan hatte. Er saß laut Zeugen etwa 20 Minuten in dem Auto fest. pol/mh