Neunjährige bei Unfall schwer verletzt

Ein neunjähriges Mädchen wurde am Sonntagabend bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Oker schwer verletzt. Das Kind musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Göttingen gebracht werden.

Ein 54-jähriger dänischer Tourist war nach Polizeiangaben gegen 18 Uhr mit seinem Auto mit Wohnanhänger auf der Bahnhofstraße in Richtung Goslar unterwegs. Er übersah die Ampel auf Höhe des Bahnhofs, die für ihn rot zeigte. Das Mädchen, das bei Grünlicht mit ihrem Fahrrad die Straße in Richtung Bahnhof überqueren wollte, geriet hierbei zwischen das Fahrzeug und den Wohnanhänger und stürzte.

Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen. Hierzu musste die Bundesstraße 498 für die Dauer der Landung voll gesperrt werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. pol/nza