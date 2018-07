Trotz Waldbrandgefahr: wieder Lagerfeuer im Harz angezündet

Trotz Waldbrandgefahr wurde an der Okertalsperre ein Lagerfeuer angezündet. Foto: Stefan Sauer / dpa

Altenau Ein Feuer an der Okertalsperre flammte wieder auf und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Trotz der derzeit sehr hohen Waldbrandgefahr entzündeten Unbekannte auf einem Waldparkplatz in der Nähe des Bootsanlegers an der Okertalsperre ein Lagerfeuer und löschten es im Anschluss nicht richtig ab. Am Sonntagmittag gegen 13.40 Uhr entzündete sich das Feuer erneut, wurde jedoch rechtzeitig entdeckt und von der alarmierten Freiwillige Feuerwehr Altenau gelöscht, berichtet die Polizei Goslar.

„Da sich in unmittelbarer Nähe zur Feuerstelle Baumbewuchs befindet, bestand akute Waldbrandgefahr“, heißt es im Polizeibericht weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld unter Telefon 05323/941100 zu melden.