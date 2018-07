Spektakulärer Diebstahl von Geldbomben ist geklärt

Knapp zwei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl dreier Geldbomben aus einem Supermarkt in Ebergötzen haben Ermittler der Fahndungsgruppe der Polizeiinspektion Göttingen den mutmaßlichen Täter am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr in der Göttinger Innenstadt festgenommen. Der 27-Jährige versuchte noch, sich dem Zugriff durch kurze Flucht zu entziehen, ließ sich dann aber widerstandslos festnehmen.

Fünfstelligen Geldbetrag gestohlen

Im Zusammenhang mit der Tat in Ebergötzen hatte die Polizei auch mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Dieb gefahndet. Unmittelbar nach der Tat tauchte der 27-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen aber offenbar mit dem gestohlenen fünfstelligen Geldbetrag unter und war unauffindbar. Bis zum Mittwochabend. Fahnder erkannten den Gesuchten und hefteten sich an seine Fersen.

Polizeilich bekannt

Der 27-Jährige ist bereits hinlänglich polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde noch am Mittwochabend in die JVA Rosdorf eingeliefert, da nach ihm bereits wegen anderer Delikte gesucht wurde.