Mähdrescher brennt komplett nieder

Bei Erntearbeiten geriet Freitagnacht gegen 1 Uhr in der Gemarkung Altgandersheim ein Mähdrescher in Brand, nachdem er gerade den Korntank entleert hatte und wieder mit dem Mähvorgang beginnen wollte. Die Stützpunktfeuerwehr Altgandersheim und die Ortsfeuerwehr Dankelsheim wurden um 1:13 Uhr alarmiert. Kurz nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle war klar, dass die bisher alarmierten Kräfte nicht ausreichen, so dass die Schwerpunktfeuerwehr Bad Gandersheim sowie die Ortsfeuerwehren Ackenhausen, Clus, Gremsheim und Wolperode nachalarmiert werden mussten.

Am Mähdrescher entstand Totalschaden. Foto: Feuerwehr

Der binnen weniger Minuten in Vollbrand stehende Mähdrescher wurde von den Einsatzkräften unter Atemschutz gelöscht und eine Ausbreitung des Feuers auf den noch stehenden Weizen bzw. Stoppel verhindert. Mit Hilfe der Wärmebildkameras wurden laufend die Temperaturen am Brandobjekt gemessen. Das Löschwasser wurde aus den wasserführenden Fahrzeugen und der naheliegenden Gande entnommen. Während des Einsatzes wurde die Einsatzstelle ausreichend ausgeleuchtet. Der betroffene Landwirt stellte einen Trecker mit Grubber zur Verfügung, da eine Ausbreitung bei auftretenden Winden nicht auszuschließen war. Am Mähdrescher, der in diesem Jahr die sechste Ernte im Altgandersheimer Betrieb eingefahren hatte, entstand Totalschaden. Im Einsatz waren rund 90 Feuerwehrleute. Gegen 4.15 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle wieder verlassen. nza