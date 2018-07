Tod von Studentin bleibt ein Rätsel

Auf den Tag genau am Mittwoch vor fünf Jahren fand auf Juist eine junge Frau einen gewaltsamen und grausamen Tod. Die 23-jährige Studentin Alexandra Wehrmann wurde geschlagen und erdrosselt. Urlauberinnen fanden am Morgen des 25. Juli 2013 die nackte und von Sand bedeckte Leiche am Strand. Die...