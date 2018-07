Messerangriff in Modegeschäft: Prozess ist gestartet

Sechs Monate nach einer Messerattacke auf einen Kunden in einem Göttinger Bekleidungsgeschäft hat am Donnerstag vor dem Landgericht Göttingen der Prozess gegen einen 41-jährigen Küchenhelfer begonnen. Der Angeklagte soll Ende Januar in dem Modemarkt in der Göttinger Fußgängerzone einen 27-jährigen...