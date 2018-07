Motorradfahrer fliegt aus Kurve

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat sich bereits am Donnerstag vergangener Woche ein Unfall auf der Landesstraße 516 zwischen Hahnenklee und Lautenthal ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann kam nach ersten Ermittlungen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit am Ausgang einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Er war so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. nza

