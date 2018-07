Germershausen Die Hitze hält die Feuerwehren in Atem. Erneut ist es zu einem Feuer auf einer Freifläche gekommen. 45 Feuerwehrleute mussten ausrücken.

Schon wieder Flächenbrand in der Region

Die Hitze macht den Feuerwehren weiterhin zu schaffen: Am Dienstagmittag mussten die Einsatzkräfte wieder zu einem Freiflächenbrand ausrücken. Diesmal geriet gegen 14.15 Uhr in der Feldmark zwischen Germershausen und Bernshausen ein Getreidefeld bei Mäharbeiten in Brand. Den Mähdrescher konnte der betroffene Landwirt noch vom Feld fahren.

Bei extremer Hitze kämpften die Feuerwehrmänner gegen die Flammen. Zwei Landwirte unterstützten die Löscharbeiten, sie grubberten ums Feld und konnten so den Brand auf etwa zwei Hektar eindämmen. Das eigentliche Feuer war dann rasch gelöscht. Im Einsatz waren rund 45 Feuerwehrleute aus Seulingen, Ebergötzen, Bernshausen und Gieboldehausen.