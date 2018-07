Neben dem Beruf zum Techniker weiterbilden

Berufstätige können sich in Göttingen über eine Weiterbildung zum Techniker beraten lassen. Am Montag, 23. Juli, um 17 Uhr informiert die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum über die berufsbegleitenden Fortbildungs-Lehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in fünf verschiedenen...