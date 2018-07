Polizei findet Leiche in Vorharz-See

Die Polizei bestätigte, dass am Samstag ein Mann in einem Wiedelaher Teich gefunden wurde, der offenbar schon längere Zeit im Wasser trieb. Über die Identität machten die Beamten gestern noch keine Angaben. Die Leiche soll am Abend mit dem Einsatz von Booten an einer Schleuse geborgen worden sein.

Hubschraubereinsatz: Mann kündigt Selbstmord an

Die Ankündigung eines Selbstmordes in Oker am ehemaligen Absitzbecken hielt die Beamten am Samstag ebenfalls in Atem. Hier kam es neben einem Boots- auch noch zu einem Hubschraubereinsatz über dem Bollrich.

Allerdings blieb es bei der Ankündigung, keine Seltenheit im Polizei- und Feuerwehralltag, wie Feuerwehrsprecher Martin Junge bestätigte. Der Mann habe sich selbst in psychiatrische Behandlung begeben, vermeldete die Polizei auf Nachfrage. kem