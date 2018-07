81-jährige Seniorin wird bei Radunfall schwer verletzt

Northeim Die Frau, die keinen Fahrradhelm trug, fuhr mit unvermindertem Tempo in eine Kreuzung und wurde dort von einem Auto erfasst.

Eine 81-jährige Radfahrerin ist am Sonntag beim Überqueren der westlichen Entlastungsstraße in Northeim in Höhe des Sülbendwegs von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau, die keinen Fahrradhelm trug, wurde ins Klinikum nach Göttingen gebracht. Zu einem Sachschaden kam es nicht, meldet die Polizei.

Den Angaben nach war die Seniorin aus Richtung Kiessee kommend mit unverminderter Geschwindigkeit in die Kreuzung eingefahren und in die Seite eines in Richtung Sollingtor fahrenden Pkw geprallt, der von einer 33-jährigen Frau aus Göttingen gesteuert wurde. Die Autofahrerin hatte durch ein Brems- und Ausweichmanöver noch vergeblich versucht, den Zusammenstoß zu verhindern.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die westliche Entlastungsstraße für den Verkehr voll gesperrt werden. pol