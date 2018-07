Polizei gibt über Twitter Einblick in ihre Arbeit

Einen besonderen Einblick in ihre Arbeit hat die Polizei am Freitagabend in Südniedersachsen gewährt. Die Social Media-Managerin der Polizeidirektion Göttingen, Nicole Kappei, berichtete mit mehreren Kollegen live über das Einsatzgeschehen ab 17 Uhr über Twitter und Facebook. Dabei war sie sowohl...