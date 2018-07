Biker bei Unfall schwer verletzt

Clausthal-Zellerfeld Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der B 241 kurz hinter dem Ortsausgang Clausthal schwer verletzt worden. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Der 23-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Bis zum...