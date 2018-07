Clausthaler Verwaltung muss Rathaus räumen

Wegen Brandgefahr und fehlender Rettungswege kann das historische Rathaus von Clausthal-Zellerfeld bis auf weiteres nicht mehr genutzt werden. Die Verwaltung habe das unter Denkmalschutz stehende Gebäude aus dem 18. Jahrhundert weitestgehend geräumt, sagte Bürgermeisterin Britta Schweigel.

Die 57 Mitglieder starke Verwaltung müsse in den kommenden Jahren in angemieteten Räumen arbeiten. Ein Hauptproblem des leider nur von außen gut aussehenden Rathauses sei die völlig veraltete Elektrik, sagte die parteilose Politikerin. „Davon geht eine hohe Brandgefahr aus.“ Es seien schon wiederholt Kabel durchgeschmort. Zudem fehlen Rettungswege. Die meisten Fenster seien zudem so klein, dass die Feuerwehr Menschen im Brandfall aus den oberen Geschossen nicht schnell genug retten könnte.

Eine Sanierung würde mindestens sieben Millionen Euro kosten. Die Stadt ist hoch verschuldet, eine Finanzierung unklar. dpa