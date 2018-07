Feld brennt – Feuerwehr schlagen meterhohe Flammen entgegen

Am Samstagabend ist bei Mäharbeiten in der Nähe der Biogasanlage in Gieboldehausen ein Getreidefeld in Brand geraten. Der Landwirt bemerkte die Flammen und konnte seinen Mähdrescher noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Den Feuerwehren aus Gieboldehausen, Bilshausen, Wollbrandshausen und Rollshausen wies eine riesige Rauchsäule den Weg zur Einsatzstelle. Angefacht durch den starken Wind schlugen den Einsatzkräften meterhohe Flammen entgegen. An den Löscharbeiten waren rund 60 Feuerwehrleute beteiligt.

Das Feuer wurde von mehreren Seiten bekämpft, um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Für die Löschwasserversorgung wurde eine mehrere Hundert Meter lange Schlauchleitung verlegt. Um ein Aufflackern zu verhindern, grubberte der Landwirt das Feld um. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann an der Hand und wurde ins Duderstädter Krankenhaus gebracht.