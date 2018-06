Maria Furtwängler beim Tatort-Dreh in Göttingen. Foto: Christina Hinzmann

Göttingen Kulisse für „Born to die“ waren unter anderem der Wilhelmsplatz und das Iduna-Zentrum. Wegen eines Feueralarms musste der Dreh unterbrochen werden.

Dreharbeiten für Göttinger „Tatort“ sind in vollem Gang

Lastwagen entlang der Straße, Absperrungen, Kameras und jede Menge Equipment: Am Dienstag dieser Woche haben die Dreharbeiten für den neuen Göttingen-Tatort begonnen. Start war an der Rückseite des Iduna-Zentrums in Göttingen.

Auch Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und ihre neue Kollegin Anaïs Schmitz, die von Florence Kasumba gespielt wird, waren im Einsatz. Wegen eines Feueralarms mussten die Dreharbeiten allerdings unterbrochen werden. Am Donnerstag hat das NDR-Team in der Göttinger Innenstadt gedreht. Der Wilhelmsplatz und die alte Aula der Universität dienten als Kulisse.

Ihr erster gemeinsamer Fall, so der NDR, geht den Kommissarinnen stark an die Nieren: In der Umkleidekabine eines Schul-Sportplatzes wird entdeckt, dass hier eine Frau unter mysteriösen Umständen mutterseelenallein entbunden hat. Manches deutet auf ein Verbrechen hin. bib