Polizei gewährt bei Twitter Blick hinter die Kulissen

Göttingen Die Social Media Managerin der Polizeidirektion Göttingen lässt Bürger am kommenden Freitag die Polizeiarbeit live im Netz verfolgen.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Göttingen sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr im Dienst für die Sicherheit der Region. Im Jahr 2017 sind allein bei der Lage- und Führungszentrale „Weser“, die für das Gebiet der Landkreise Göttingen und Northeim zuständig ist, 81 500 Notrufe eingegangen und bearbeitet worden.

Doch was genau passiert eigentlich, wenn bei der Polizei über die 110 ein Anruf eingeht? Worum geht es bei den Notrufen und welche Maßnahmen werden anschließend getroffen? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, ermöglicht die Polizeidirektion Göttingen am Freitag, 6. Juli, ab 17 Uhr allen Interessierten erstmals über die sozialen Medien einen unmittelbaren Blick hinter die Kulissen. Unter dem Hashtag liveticker110 (#liveticker110) twittert die Social Media Managerin der Polizeidirektion Göttingen, Nicole Kappei, live aus der Lage- und Führungszentrale „Weser“.

Sie begleitet den Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Göttingen auf den Straßen Göttingens, berichtet aber auch von den Einsätzen rund um Göttingen. „Die Polizeidirektion Göttingen möchte interessierten Bürgern und insbesondere auch Jugendlichen, die sich für den Polizeiberuf interessieren, mit dem Liveticker einen vertiefenden Einblick in ihre Arbeit gewähren. Die unterschiedlichsten Einsätze, die jeden Tag und jede Nacht bei der Polizei eingehen, sollen zeigen, wie vielfältig, interessant aber auch herausfordernd das Aufgabengebiet der Polizeibeamten sowohl in der Lage- und Führungszentrale als auch im Einsatz- und Streifendienst ist“, so Nicole Kappei. „Daher hoffe ich natürlich auf eine möglichst große Resonanz und freue mich auf die Begleitung.“

Die Lage- und Führungszentrale „Weser“ nimmt Notrufe aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektionen Göttingen sowie Northeim/Osterode entgegen und betreut damit ein Gebiet von rund 3 000 Quadratkilometern, in dem circa 487 000 Bürgerinnen und Bürger leben. Wenn über 110 ein Notruf eingeht, beurteilen die Mitarbeiter die Situation und sorgen schnellstmöglich für Hilfe.

„Auf diesem Weg wollen wir ein deutliches Signal dafür setzen, dass die Polizei sehr offen und transparent mit ihren Aufgaben und Herausforderungen bzw. Möglichkeiten zur Einsatzbewältigung umgeht. Wir wollen damit erreichen, dass sich unsere Bürger noch intensiver mit ihrer Polizei auseinandersetzen können. Ich begrüße daher diese Initiative ganz ausdrücklich und bin schon gespannt auf die Reaktionen und Eindrücke aus der Bevölkerung“, sagt Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen.

DER LIVETICKER Die Livebegleitung kann direkt über folgenden Link geöffnet und mitverfolgt werden: http://bit.ly/liveticker110 (Twitter @Polizei_GOE). Verfolgt werden kann die Livebegleitung auch, ohne selbst über einen Twitter-Account zu verfügen. Darüber hinaus findet auch eine Begleitung auf der Facebook-Seite Polizei Göttingen statt.