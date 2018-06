Sie klärte jahrelang Morde und Sexualdelikte auf

Eine erdrosselte Frau in einem Bowlingcenter, ein Blutbad in der Wohnung einer chinesischen Studentin, eine an einem Bach versteckte Männerleiche mit Schussverletzungen: Annegret Kortleben, Erste Kriminalhauptkommissarin bei der Polizeiinspektion Göttingen, hat mit ihrem Team viele rätselhafte...