Geblitzt: Motorradfahrer fährt 98 km/h zu schnell

Ellierode Die Polizei maß auf der B 241 das Tempo. Sechs Auto- und zwei Motorradfahrer fielen besonders auf. Einer fuhr fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Beamte der Northeimer Polizei haben am Mittwoch auf der B 241 bei Ellierode die Einhaltung der Geschwindigkeit überwacht. Ab Nachmittag bis zum frühen Abend wurden 78 Verkehrsteilnehmer gemessen, die bei erlaubten 100 Stundenkilometern zu schnell unterwegs waren. Bei sechs Autofahrern und einem Motorradfahrer wurden so erhebliche Überschreitungen festgestellt, dass diese Fahrverbote, mindestens 160 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg zur Folge haben werden.

98 km/h zu schnell

Ein weiterer Motorradfahrer machte besonders auf sich aufmerksam, indem er nach Abzug aller Toleranzen mit 198 km/h fast doppelt so schnell wie erlaubt gefahren war. Grundsätzlich würde dies zwei Punkte im Fahreignungsregister, drei Monate Fahrverbot und 600 Euro Bußgeld bedeuten. Weil bei einer derartig hohen Geschwindigkeitsüberschreitung jedoch von Vorsatz ausgegangen werden muss, könnte auf den Raser obendrein eine Verdoppelung des Bußgeldes auf 1 200 Euro zukommen. fal