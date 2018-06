Bad Harzburg Bisher steht nicht fest, wo das entlaufene Schweinchen hingehört. Es gesellte sich zu Hühnern in einem Freigehege in Bad Harzburg.

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus der Straße Am Sonnenhang in Bad Harzburg bei der Polizei: Auf ihrem Grundstück hätte sich ein entlaufenes Hängebauchschwein in das Freigehege zu den Hühnern gesellt.

Ein Eigentümer hat sich bisher nicht gemeldet, so dass bislang nicht feststeht, wo das Schweinchen hingehört.

Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter Telefon 05322-91 111-0.