Vogel-Auffangstation päppelt Storchenjunges auf

Apathisch, dünn, völlig entkräftet: So kam ein junger Storch vor etwa zwei Wochen in der Vogelauffangstation in Hilkerode an. Mittlerweile sind die Vogelretter optimistisch, dass sie den etwa vier Wochen alten Flauschballen aufpäppeln können. Der Jungvogel wurde in einer Pfütze gefunden, offenbar hatten ihn seine Geschwister angepickt, er hatte tiefe Wunden an der Wirbelsäule. Irgendwann müssen die Eltern entschieden haben, dass das Junge nicht lebensfähig ist. Sie warfen ihn aus dem Nest. Mittlerweile ist der Storch fitter, die Wunden sind gut verheilt.

