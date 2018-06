Zeugen gesucht: Unbekannter greift Frau an

Bereits am Sonntagabend, 3. Juni, kam es in Gieboldehausen zu einem tätlichen Angriff auf eine 30 Jahre alte Frau. Dabei wurde die Gieboldehäuserin leicht verletzt, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der Zwischenfall soll sich gegen 22.30 Uhr in einem Park neben der Rettungswache am Fabrikweg...