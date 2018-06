Crash-Test mit „Antiterror-Sperre“ ohne strafrechtliche Folgen

Göttingen Bei dem Crash wurde der Fahrer schwer verletzt und in dem Lkw eingeklemmt, so dass Feuerwehrleute ihn aus dem demolierten Fahrzeug befreien mussten.

Ein folgenschwerer Crash-Test mit einer so genannten Anti-Terror-Sperre, bei dem im April 2017 ein 48-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde, bleibt ohne strafrechtliche Folgen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat das Ermittlungsverfahren gegen einen 56-jährigen Unternehmer aus Uslar wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingestellt. Aufgrund der Zeugenaussagen sei davon auszugehen, dass der Beschuldigte den Lkw-Fahrer vorher über die Risiken der Testfahrt aufgeklärt habe, teilte Behördensprecher Andreas Buick am Montag mit. Bei dem Unfall habe sich „ein bewusst vom Verletzten eingegangenes Risiko realisiert“.

Zu dem Unfall war es gekommen, als eine Firma aus dem Raum Uslar eine von ihr entwickelte Lkw-Sperre testen wollte. Die patentierte Konstruktion sollte zum Schutz vor terroristischen Angriffen eingesetzt werden. Der Unternehmer hatte für den Crash-Test den zwei Meter breiten, 1,50 Meter hohen und 980 Kilo schweren Metallblock quer zur Fahrtrichtung eines Feldweges in dem Uslarer Ortsteil Fürstenhagen (Kreis Northeim) aufgestellt. Für die Testfahrt wurde im Führerhaus des Lkw ein Sicherheitskäfig eingebaut, außerdem wurden die Sicherheitsgurte gegen so genannte Hosenträgergurte ausgetauscht.

„Feldversuch“

Um gegenüber potenziellen Kunden die Wirksamkeit der „Nizza-Sperre“ demonstrieren zu können, wurde der „Feldversuch“ per Video aufgenommen. Der Stock-Car-Fahrer fuhr dann verabredungsgemäß mit einer Geschwindigkeit von etwa 48 km/h gegen die Sperrvorrichtung. Der Metallblock hielt der Wucht des Aufpralls stand, der Lkw kam mit schweren Beschädigungen im unteren Front- und Achsenbereich zum Stehen. Bei dem Crash wurde jedoch der Fahrer schwer verletzt und in dem Lkw eingeklemmt, so dass Feuerwehrleute ihn aus dem demolierten Fahrzeug befreien mussten. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Göttinger Uni-Klinikum geflogen.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hatte nach dem Unfall von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Am Ende der Ermittlungen kam sie zu dem Ergebnis, dass kein hinreichender Tatverdacht vorliege. Es habe sich nicht nachweisen lassen, dass der Beschuldigte das Risiko besser einschätzen konnte als der Verletzte, sagte Behördensprecher Buick. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hätte sich der 56-Jährige nur dann strafbar gemacht, wenn er „kraft überlegenen Sachwissens“ das Risiko besser erfasst hätte als der Fahrer. Dies sei indes nicht der Fall.

Der verletzte Fahrer, der nach seinem Unfall Strafanzeige erstattet hatte, hat gegen die Einstellung des Verfahrens Beschwerde eingelegt. Die Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig muss nun entscheiden, ob sie der Beschwerde stattgibt. pid