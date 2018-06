Auto fährt Mädchen (8) an – leicht verletzt

Clausthal-Zellerfeld Am Montag gegen 12.35 Uhr ereignete sich in der Goslarschen Straße in Clausthal-Zellerfeld ein Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Zu dieser Zeit wollte das Mädchen die Straße überqueren und nutzte dafür die dortige Fußgängerampel. Gleichzeitig befuhr eine 68-jährige Autofahrerin die Goslarsche Straße in Richtung Goslar. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah die Unfallverursacherin das für sie geltende Rotlicht und das bereits auf der Straße befindliche Mädchen. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei kümmerte sich die Unfallverursacherin um das Mädchen.