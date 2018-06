Feuerwehr birgt Leiche aus Oderteich

Ein Leichnam ist am Donnerstagabend von Einsatzkräften der Feuerwehren Braunlage und Clausthal-Zellerfeld aus dem Oderteich geborgen worden. Wer der Tote war und woran er starb, untersucht die Polizei gerade. Nach Informationen der Goslarschen Zeitung soll es sich aber um einen männlichen Leichnam handeln, der bereits mehrere Tage im Wasser lag.

Aus diesem Grund sei es sehr schwierig, den Toten zu identifizieren, teilte der Pressesprecher der Polizeiinspektion Goslar, Rainer Siemers, auf Anfrage mit. Er wollte sich nicht näher dazu äußern, ob ein Zusammenhang zu der Person besteht, die in diesem Bereich seit Montag, 28. Mai, vermisst wird.

Urlauber aus Singapur verschwand spurlos

An diesem Tag war nach Polizeiangaben ein 23-jähriger Urlauber aus Singapur aus dem Harz-Resort in Torfhaus spurlos verschwunden. Die kleine Siedlung liegt nur wenige Kilometer vom Oderteich entfernt. Der Mann hatte seinerzeit persönliche Gegenstände in seiner Unterkunft zurückgelassen, allerdings einen Koffer mitgenommen.

Unwetter machte Bergung schwierig

Die Bergung des Toten gestaltete sich unter anderem wegen eines Unwetters für die Einsatzkräfte schwierig. Zudem hatten sie Probleme, das Rettungsboot zu Wasser zu lassen, weil es zum Oderteich keine entsprechende Zufahrt gibt. Mithilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Braunlage, die dabei eine Art Kranfunktion übernommen hatte, gelang dies schließlich vom Damm der ältesten Harzer Talsperre aus.

Während der gut fünfstündigen Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 242, die über den Damm führt, einseitig gesperrt. Teilweise kam es zudem zu Vollsperrungen für Lastwagen.