Gebissen und gewürgt: Mann greift Krankentransport-Besatzung an

Goslar Hitzekoller? In Goslar ereigneten sich in dieser Woche mehrere Fälle aggressiven Verhaltens.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, griff ein Bewohner einer örtlichen Pflegeeinrichtung am Montag während einer Krankentransportfahrt zunächst die Begleitperson und daraufhin auch den Fahrzeugführer körperlich an. Der 27-jährige Beschuldigte würgte die beiden Opfer und verletzte sie außerdem unter anderem durch Bisse am Unterarm. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Streit zwischen Läufer und Fußgänger

Am Mittwoch kam es im Rahmen des von der TU Clausthal ausgerichteten Campus-Laufs zu Streitigkeiten zwischen einem Veranstaltungsteilnehmer und einem Fußgänger bezüglich der Laufstrecke. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung schlug der 25-jährige Beschuldigte dem 41-jährigen Opfer mit der Faust auf den Hinterkopf. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Ernährungssonde abgetrennt

Ebenfalls am Mittwoch kam es zu einem Diebstahl und in der Folge zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen Bewohnern eines Alten- und Pflegeheimes in Clausthal-Zellerfeld. Dabei entwendete ein 30-jähriger Beschuldigter einem Mitbewohner zunächst eine Schere aus dessen Nachtschrank. Mittels dieser Schere durchtrennte er daraufhin die Zuleitung der Ernährungssonde einer pflegebedürftigen 43-Jährigen. Eine direkte Gesundheitsgefährdung entstand durch diese Handlung nicht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. pol